Эксклюзив 16 ноября 2022, 02:42 Высадка союзников в Нормандии стала возможна лишь благодаря СССР Историк Широкорад назвал слова Зеленского о высадке союзников в Нормандии нелогичными РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите G20 сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это характеризует главу украинского государства. Возможно, Зеленский хотел уколоть этой сказанной не к месту фразой российский народ или пытался показать преданность Западу. Военный специалист Александр Широкорад не отрицает, что высадка в Нормандии сыграла свою роль в войне. Но, как пояснил историк «360», это несоизмеримо с усилиями советских войск.

Далее – прямая речь.

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При перемирии с СССР немцы покончили бы с союзниками за два-три месяца

Зеленский, конечно, не прав. Соглашусь, высадка союзников в Нормандии сделала определенный вклад. Но если бы не Красная армия, то ни о какой высадке речь бы не могла идти, а тем более о каком-то переломе. Это лишь мелкий эпизод по сравнению с тем, что творилось на Восточном фронте.

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Высадка в Нормандии — важный этап во Второй мировой войне. Но несоизмеримый с усилиями Советского Союза. Как раз одновременно с этим Советский Союз вел огромное наступление — в пять раз большими силами армии — в Белоруссии. И в конце концов вышел в Польшу к Варшаве.

Что же касается союзников, то они двигались очень-очень медленно при том, что против них немцы использовали где-то 1/20 своих сил. И соотношение в воздухе, например, было 1 к 20 в пользу союзников, а соотношение сухопутных войск 1 к 10.

Немцы делали, что могли, тем не менее, у них все было брошено на Восточный фронт. Предположим фантастическую ситуацию, что Советский Союз заключил бы перемирие с Германией 1 января 1945 года: тогда с союзниками немцы покончили бы за два-три месяца. Потому что машина Вермахта была несоизмеримо больше, а немецкая армия была и сильнее, и моральный дух там был крепче, чем у союзников.

Небольшое контрнаступление немцев в Арденнах привело союзников в страх и трепет. Они обратились к Сталину за помощью, чтобы он ускорил наступление советских войск на Восточном фронте. И вот это наступление их и спасло.

Фейковая пропаганда длинной в десятилетия

Другое дело, что уже много десятилетий ведется фейковая пропаганда. Вот, например, фейк, что американцы и англичане выиграли войну стратегическими бомбардировками Германии. Хотя, несмотря на все их бомбардировки, военное производство Германии росло до конца 1944 года. И стало убывать только после того, как заводы и места для добычи полезных ископаемых переходили под контроль советских войск.

Американцы с англичанами убили где-то около двух миллионов мирных жителей в Германии и около 100 тысяч во Франции в ходе бомбардировок. Но об этом у нас как раз стараются не писать.

Союзники жертвовали мирными жителями

В ходе высадки в Нормандии американцы и англичане зверски бомбили все Атлантическое побережье Франции, чтобы распылить внимание немцев. Чтобы немцы подумали, что вторжение будет с Атлантического берега.

Немцы, конечно, и не думали, что там они высадятся. Это было бы глупо. Но бомбежки были. А немцы во всех этих населенных пунктах сделали подземные бункеры и потерь практически не несли.

Зато около 60 тысяч французов — мирных жителей — были уничтожены. Были уничтожены изумительные старинные церкви и замки. Вот это варварский удар по Атлантическому побережью — это было просто военное преступление.