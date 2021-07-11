Вырванные деревья и перевернутый самолет. Мощный шторм обрушился на Омаху

Гроза с порывами ветра более 100 километров в час обрушилась на восточную часть американского штата Небраска. Жители крупнейшего города Омаха опубликовали фото с последствиями непогоды.

Ураган оборвал линии электропередач и вырвал с корнем большие деревья, которые врезались в дома и машины.

Без электричества, спустя 14 часов после окончания шторма остаются около 100 тысяч человек.

Местные власти посоветовали людям по возможности держаться подальше от дорог, пока ураган не пройдет и все препятствия не будут устранены.

Сильный ветер утащил с места самолет FedEx в местном аэропорту Эппли.

Официальные лица пообещали, что до конца воскресенья, 11 июля, электроснабжение вернентся во все дома. К понедельнику все дороги расчистят. Метеорологи заявили, что ураган переместился в сторону штата Айова.