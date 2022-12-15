Мир 15 декабря 2022, 08:45 Вырождение нации и ущемление семей. Володин предупредил США о последствиях легализации однополых браков Председатель Госдумы Володин заявил, что США превратились в империю содома

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В США на федеральном уровне приняли закон о защите однополых и межрасовых браков. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что страна превратилась в империю содома и пошла по пути разрушения.

«Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США», — написал он.

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Теперь, по словам спикера нижней палаты парламента, в Штатах нет понятия брака как союза мужчины и женщины. Он считает, что это помешает традиционным семьям, приведет к вырождению нации и другим большим проблемам в обществе. Вячеслав Володин добавил, что благодаря пропаганде и поддержке ЛГБТ за семь лет количество нетрадиционных браков увеличилось в 2,5 раза, а операций по смене пола за 10 лет — в 50 раз.

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Президент США Джо Байден подписал закон, который гарантировал признание межрасовых и однополых браков в каждом штат. Теперь такие союзы станут признавать даже в тех регионах, где они запрещены.