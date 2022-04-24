Стало известно о крушении лодок у берегов Туниса. Reuters сообщил, что авария унесла жизни 17 человек.

Крушение произошло 23 апреля. 120 мигрантов планировали уехать в Италию на рыбацких суднах. При крушении 98 человек были спасены и еще пятеро пропали без вести. Цель их поездки в Италию не сообщается. Также пока не обнародовано место крушения лодок.

Подобный случай произошел 16 апреля. Тогда у берегов Туниса затонуло торговое судно. Оно направлялось из Экваториальной Гвинеи. На борту в момент крушения были семь членов экипажа. Они оказались гражданами Турции и Азербайджана.

Крушение торгового судна произошло около порта Габес. Всех членов экипажа корабля доставили в городскую больницу. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает.