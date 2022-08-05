Число жертв авиаудара Израиля по Газе выросло до восьми

Количество погибших после удара армии Израиля по Газе выросло до восьми человек. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения анклава сообщил арабский телеканал Al Jazira.

Еще около 40 человек получили травмы различной тяжести.

По предварительной информации, жертвой атаки Израиля также стал один из командиров запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад»*.

Израиль нанес удар авиабомбой по Газе днем пятого августа, в приграничных с этой территорией районах объявили временный режим чрезвычайной ситуации.

Местные СМИ сообщили, что Израиль накануне начал стягивать военнослужащих к Газе — после трех дней массированных обстрелов со стороны анклава палестинцев.

Израильские власти пока применили только артиллерию и самолеты, но проговаривали возможность проведения наземной операции.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.