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    05 августа 2022, 18:28

    Число жертв авиаудара Израиля по Газе выросло до восьми

    Al Jazira: восемь человек погибли в Газе после авиаудара Израиля

    Максим Зинкин

    Количество погибших после удара армии Израиля по Газе выросло до восьми человек. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения анклава сообщил арабский телеканал Al Jazira.

    Еще около 40 человек получили травмы различной тяжести.

    По предварительной информации, жертвой атаки Израиля также стал один из командиров запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад»*.

    Израиль нанес удар авиабомбой по Газе днем пятого августа, в приграничных с этой территорией районах объявили временный режим чрезвычайной ситуации.

    Местные СМИ сообщили, что Израиль накануне начал стягивать военнослужащих к Газе — после трех дней массированных обстрелов со стороны анклава палестинцев.

    Израильские власти пока применили только артиллерию и самолеты, но проговаривали возможность проведения наземной операции.

    *«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.