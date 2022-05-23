Число погибших при обрушении офисного здания в Иране выросло до четырех

Торгово-офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан. Как сообщило агентство ISNA со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, погибли четыре человека, 25 получили ранения. Под завалами остались люди. Видео с места обрушения появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что обрушилась часть здания.

Представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтаба Халеди рассказал, что рухнула часть десятиэтажного здания. После сообщения о происшествии на место прибыли пять экипажей машин скорой помощи.

Причину обрушения здания пока не установили, но есть риск для других построек, которые находятся рядом.

«По последним данным, четыре человека погибли, 25 получили ранения. Предварительно, под завалами остаются еще 80 человек», — заявил Халеди.

Глава спасательной операции Красного Полумесяца уточнил, что сейчас на место прибыли четыре отряда специалистов и две группы кинологов с собаками, которые занялись поисками выживших. Спасатели приступили к разбору завалов, но ситуацию осложняет то, что обрушение здания может продолжится.

Власти города создали кризисный штаб для помощи пострадавшим. Жителей города попросили избегать района Амири, где расположено здание, а также не занимать проезжую часть на дорогах, чтобы не мешать специальной технике.