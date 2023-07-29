Мир 29 июля 2023, 10:00 Выросли объемы поставок российских минеральных удобрений в Африку пресс-служба компании «ФосАгро»

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Африка стала одним из приоритетных направлений развития экспорта в России. Об этом стало известно на полях форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

По словам Рыбникова, компания «ФосАгро» поставляет 33% всех минеральных удобрений, потребляемых континентом. География экспорта охватывает 21 африканскую страну, в том числе ЮАР, Сенегал, Кот’д-Ивуар, Мозамбик и Танзанию.

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«Компания «ФосАгро» нарастила поставки в Африку только за последние пять лет в 4,5 раза — со 117,9 тысячи тонн в 2018-м до 540 тысяч тонн в 2022 году», — отметил генеральный директор холдинга.

В дни саммита «Россия — Африка» компания достигла выпуска 100 миллионов тонн фосфорных удобрений на предприятии в Череповце. С этим событием «ФосАгро» поздравил в телеграмме президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«На восьми технологических системах мы производим 56 марок сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, в том числе и с микроэлементами. При этом переход с выпуска одной марки на другую занимает всего от четырех до 12 часов», — сообщил директор предприятия Алексей Грибков.

Россия готова бесплатно поставлять зерно нуждающимся странам Африки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, отправки сельскохозяйственной продукции начнутся через три-четыре месяца.