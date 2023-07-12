Мир 12 июля 2023, 21:50 «Вырежем всех». Жительница Васильевки рассказала о жестоких угрозах расправ со стороны ВСУ Жительница Васильевки Запорожской области сообщила, что ВСУ угрожают горожанам убийствами РИА «Новости»

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Украинские националисты пугают смертью жителей города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рассказ местной жительницы.

Женщина отметила, что разные угрозы от боевиков ВСУ появляются в комментариях Telegram-каналов, которые администрируют с подконтрольных киевскому режиму территорий. В таких каналах обычно публикуются новости, связанные с Запорожской областью.

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«Больше года сюда не летело [ракет], а сейчас они совсем уже озверели. Они сказали: „Мы ваш город сотрем с лица с земли“. Да, это писали в Telegram-каналах. <…> Писали: „Вас не будет“», — заявила местная жительница.

По ее словам, мирные люди стали просить пощады, говорили о детях и желании жить. Однако призывы к благоразумию не действовали на боевиков. Националисты ВСУ рекомендовали гражданам оставаться в подвалах и ждать смерти.

«Нам ответили: „Мы придем, от стара до мала вырежем всех. Сидите в подвалах и ждите нас“», — рассказала женщина.

Ранее российский доброволец рассказал, какие жуткие события ему пришлось пережить в плену ВСУ. По словам военного, украинские националисты избивали его, угрожали смертью и заставили признаться репортеру, что военные ВС РФ наносят удары по мирному населению.