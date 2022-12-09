Мир 09 декабря 2022, 12:46 Выработку норм поведения в информпространстве под эгидой ООН назвали приоритетной Путин и Жапаров назвали приоритетной выработку норм поведения в информпространстве в ООН РИА «Новости»

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Выработка универсальных норм ответственного поведения в информационном пространстве под эгидой ООН является приоритетной. Об этом после встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ в совместном заявлении сообщили президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров.

«Считаем приоритетной выработку универсальных норм ответственного поведения в информационном пространстве под эгидой ООН для обеспечения равной безопасности и суверенитета стран, а также предотвращения конфликтов», — сказано в заявлении

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Ранее Путин заявил, что из-за попыток западного мира сохранить свое политическое, финансовое и идеологическое доминирование конфликтный потенциал на планете только усиливается.

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По мнению президента, США и союзники нацелены на силовой фактор, расширяющий экспансию НАТО и разрушающий основы мировой стабильности. Путин напомнил, что Запад активно использует незаконные санкции для разжигания новых военных конфликтов.

Также заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что во всемирной организации получили письмо с фактами обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.