«Выпустить пар»: винные вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун проходили регулярно

Во время локдауна так называемые винные вечеринки в резинденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне проходили на регулярной основе. Об этом сообщило издание The Mirror. По данным таблоида, премьер Борис Джонсон регулярно посещал мероприятия и призывал к этому сотрудников, чтобы «выпустить пар».

«Их популярность была столь высока, что персонал вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью £142 (14,7 тыс. рублей), чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными», — сообщил источник издания.

Как рассказали источники издания, «винные пятницы» были запланированы в электронных календарях по меньшей мере 50 сотрудников каждую неделю с 16 до 19 часов.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон принял участие в вечеринке, которая проходила в мае 2020 года в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. В это время в стране были введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого главу правительства и его будущую супругу.

Выступая в парламенте, Джонсон признался, что посещал это мероприятие, и принес извинения. Как пояснил премьер, он полагал, что это было «рабочее мероприятие».

На фоне скандала рейтинг премьер-министра опустился до рекордно низких показателей.