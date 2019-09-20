Выпуск винтовок для гражданских лиц остановили в США
Компания огнестрельного оружия Colt Defense на время остановила выпуск винтовок AR-15 для простых жителей США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
Президент и главный исполнительный директор Colt Defense Деннис Вейо отметил, что компания займется выполнением военных и ведомственных контрактов. Поэтому на время выпуск оружия для гражданских лиц будет остановлен. По словам Вейо, на рынке зафиксирован избыток оружия, в ближайшее время его будет достаточно.