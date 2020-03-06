    06 марта 2020, 11:56

    Выпуск программы новостей на русском языке остановили в Эстонии

    Ольга Ситникова

    Русскоязычную телепрограмму «Новости Эстонии» решили закрыть на Первом Балтийском канале. Руководство медиахолдинга уточнило, что подвергалось давлению со стороны властей страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Руководство холдинга BMA <…> приняло решение прервать после 19 марта этого года производство ежедневной программы новостей „Новости Эстонии“ и ежедневной информационной программы „Латвийское Время“ в связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга», — уточнили в компании.

    По информации «Экспресс-газеты», «Новости Эстонии» были самой популярной информационной телепередачей среди русскоязычных граждан страны.

    «Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети», — отметила представитель холдинга.

    По некоторым данным, сотрудники полиции устроили обыски в компании. Совладельца холдинга Олега Солодова обвинили в нарушении санкций против России.