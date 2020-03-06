Выпуск программы новостей на русском языке остановили в Эстонии

«Руководство холдинга BMA <…> приняло решение прервать после 19 марта этого года производство ежедневной программы новостей „Новости Эстонии“ и ежедневной информационной программы „Латвийское Время“ в связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга», — уточнили в компании.

По информации «Экспресс-газеты», «Новости Эстонии» были самой популярной информационной телепередачей среди русскоязычных граждан страны.

«Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети», — отметила представитель холдинга.

По некоторым данным, сотрудники полиции устроили обыски в компании. Совладельца холдинга Олега Солодова обвинили в нарушении санкций против России.