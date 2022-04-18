Выпущенный по Горловке украинскими военными снаряд попал в жилой дом

Украинские военные и неонацисты обстреляли Горловку. По населенному пункту ударили 152-миллиметровыми снарядами. Один из них попал в жилой дом.

Обстрел зафиксировали в 21:35 по направлению Сухая Балка — Горловка, сообщило в своем Теlеgrаm-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — указано в публикации.

Мэр города Иван Приходько разместил в Теlеgrаm видео с последствиями ударов ВСУ. В результате удара загорелись дом по Белгородской улице и автомобиль.

«По улице Лихачева, 35, зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в веранду дома. К счастью, без пострадавших», — добавил Приходько.

На месте работают сотрудники МЧС. Из-за повреждения силового кабеля на Белгородской улице обесточен один из кварталов, остановились верхняя и нижняя насосные станции. Горловский РЭС выполняет переподключение.

«По данным Восточного РЭС, обесточена линия <…> в районе ГП „Стирол“. Сотрудники предприятия устраняют аварию», — заключил мэр.