Запущенная Северной Кореей ракета превысила скорость звука в 16 раз

Пока Россия спала, Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. Она поднялась вверх на две тысячи километров и, как полагают южнокорейские СМИ, превысила скорость звука в 16 раз.

Военные из Южной Кореи проанализировали полет ракеты и пришли к выводу, что КНДР запустила снаряд средней дальности «Хвасон-12». Они считают, что ракета была запущена «почти под вертикальным углом». Скорость, с которой она летела к Японскому морю, составила 16 чисел Маха — это отношение скорости потока к скорости звука.

Ракета не достигла предполагаемой цели. Она пролетела 800 километров и рухнула за пределами исключительной зоны Северной Кореи.