Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Неизвестная ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Предположительно, она была запущена КНДР, написал телеканал NНК со ссылкой на представителей в военном сообществе Японии.

Предупреждение о возможном запуске ракеты КНДР выпустили в 14:55 по местному времени (08:55 по московскому) представители управления безопасности на море Японии.

Спустя пять минут поступило сообщение о том, что, предположительно, баллистическая ракета уже упала в море. Суда призвали в случае нахождения неизвестного объекта не приближаться к нему.

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 11 января. Ранее Евросоюз выступал против пусков ракет со стороны КНДР, которые прошли 5 и 11 января. В ЕС КНДР призвали соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН.

В Японии не в первый раз выражают обеспокоенность запусками ракет с территории КНДР. В сторону Токио уже был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты. Минобороны Японии называло подобные пуски КНДР угрозой для всего мира. Тогда министр обороны Японии Киси напоминал, что подобные испытания проводятся Северной Кореей с мая 2019 года.