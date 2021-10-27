Выполнявший рейс Каир — Москва самолет вернулся в аэропорт вылета после сигнала тревоги
Авиационные службы: самолет Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета после сигнала тревоги
Самолет авиакомпании EgyptAir, который вылетел из Каира в Москву и подал после этого сигнал тревоги, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Пассажирский Airbus A220 из Каира в Москву благополучно вернулся в аэропорт вылета. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается», — заявил собеседник агентства.
Лайнер вылетел из египетской столицы в 11:14 (12:14 по московскому времени). Он подал сигнал тревоги спустя примерно полчаса после вылета и вынужден был развернуться над Средиземным морем и лететь обратно в Каир. В общей сложности самолет провел в воздухе около часа.
Борт должен был доставить пассажиров в Домодедово в 16:23.