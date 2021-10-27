Самолет авиакомпании EgyptAir, который вылетел из Каира в Москву и подал после этого сигнал тревоги, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Пассажирский Airbus A220 из Каира в Москву благополучно вернулся в аэропорт вылета. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается», — заявил собеседник агентства.

Лайнер вылетел из египетской столицы в 11:14 (12:14 по московскому времени). Он подал сигнал тревоги спустя примерно полчаса после вылета и вынужден был развернуться над Средиземным морем и лететь обратно в Каир. В общей сложности самолет провел в воздухе около часа.

Борт должен был доставить пассажиров в Домодедово в 16:23.