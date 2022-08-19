Выплаты российских пенсий вывели из санкционного списка США

Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая разрешает выплаты пенсионных начислений людям, которые не находятся на территории РФ. Ранее такие транзакции находились под санкциями и были запрещены.

Согласно документу, теперь разрешены все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат «лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории РФ», сообщил ТАСС.

Помимо этого, министерство позволило, несмотря на санкции, проводить операции, связанные с закрытием счетов физлиц в банках, которые попали под ограничения.

По данным Пенсионного фонда России за 2020 год, российские пенсии в США получали порядка 21 тысячи человек, уточнил «Коммерсант».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что новые санкции США повлияют на глобальные рынки, спровоцируют рост цен и нехватку продовольствия. Дипломат обратил внимание, что некоторые ограничительные меры дублируются или противоречат прежним заявлениям властей Штатов. В качестве примера он привел меры против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений. Антонов отметил, что Минфин США обещал вывести их из-под рестрикций.