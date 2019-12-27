Политолог из США Эндрю Корыбко счел молчаливым шантажом требование Украины к казахской авиакомпании Euro-Asia Air заплатить штраф за использование воздушного пространства над Крымом. По его мнению, противном случае авиаперевозчику было бы отказано в полетах.

Политолог уточнил, что уплата штрафа позволит компании дальше использовать воздушное пространство Украины. А это поможет сократить расходы на полеты в ЕС и имеет смысл с точки зрения бизнеса.

Если эта казахская компания поддерживается государством, то уплата штрафа может означать, что Казахстан признает Крым украинским. В противном случае, это просто решение частного бизнеса, но надо сказать, что Казахстан не признает Крым российским, несмотря на то, что является российским союзником Эндрю Корыбко политолог.

Эндрю Корыбко предположил, что другие компании, скорее всего, будут платить штрафы до тех пор, пока летают над украинским воздушным пространством, чтобы сократить расходы на полеты в страны ЕС.

Речь идет о штрафе на сумму 364 тысячи рублей, который Украина взыскала с казахской авиакомпании Euro-Asia Air рублей за использование воздушного пространства над Крымом. Перевозчик признал свою вину и добровольно его оплатил. По данным Госавиаслужбы Украины границы острова с 2014 года, вхождения в состав России, «нарушались» около 200 тысяч раз.