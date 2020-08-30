Полиция французской столицы обратила внимание на актера Жерара Депардье, который на своем скутере заехал на стоп-линию и остановился на красный свет. Стражи правопорядка заставили его припарковаться около комиссариата на авеню Мэн.

Издание The Purepeople сообщило, что полицейские заметили первичные признаки опьянения и предложили актеру сдать тест. Результаты анализа показали превышение 0,25 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Депардье признался, что выпил перед поездкой пару бокалов пива. По закону после этого была проведена точная проверка на алкотестере, показавшая 0,40 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

В комиссариат приехал комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства (CSI) городской полиции. Он попытался убедить коллег не составлять протокол на актера. Тем не менее, протокол был составлен, скутер изъят, а Жерар Депардье оштрафован.

Ему не на чем было добраться домой, поэтому к отделению полиции приехали его друзья.

«Во время ожидания результатов теста Депардье сообщил полицейским, что больше не хочет быть французом, и обожает Владимира Путина», — сообщили журналисты издания.

В начале августа прокуратура Франции заявила о намерении арестовать Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании. Имя потерпевшей не разглашается.