Мир 18 июля 2023, 08:43 Выпады Зеленского заставили Запад задуматься о переговорах с Россией Politico: из-за поведения Зеленского Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией РИА «Новости»

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Не получив графика вступления в НАТО, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал альянс. Западные страны обвинили его в неблагодарности и задумались над тем, чтобы склонить киевский режим к переговорам с Россией, сообщил обозреватель Politico Джейми Деттмер.

По его мнению, Украина и коллективный Запад по-разному смотрят на цели вооруженного столкновения с Россией. Если в НАТО этот конфликт посчитали территориальным и идеологическим спором, то киевский режим увидел в нем борьбу за демократию. Из-за этого украинские политики вслед за каждой поставкой вооружений требовали новую, это стало раздражать их союзников еще год назад. На последнем саммите НАТО в Вильнюсе представители Великобритании и США обвинили Владимира Зеленского в неблагодарности после того, как он пожаловался на нерешительность альянса в вопросе членства и поставки боевых самолетов.

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«Несоответствие между риторикой и действием раздражает украинских чиновников и усиливает их опасения, что Запад в конечном итоге попытается навязать им сделку. <…> Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и, наконец, решит, что нельзя выиграть на полных условиях Киева», — сказал автор статьи.

По мнению Джейми Деттмера, президент хорошо чувствует настроения своих граждан, но не европейцев. Западные правительства сосредоточили внимание на своих национальных интересах, домовладельцы и предприятия обеспокоились выживанием на фоне повышения стоимости жизни из-за антироссийских санкций и высокой инфляции после пандемии.