«Выпад авангарда». Пушков выступил против продления антироссийских санкций

Россия не станет первой отменять санкции против ЕС Подробнее

Заявление Пушков сделал на личной странице в Twitter. Он напомнил, что одна из четырех стран, которые призывают продлить действие мер против России, не имеет отношения к санкциям Евросоюза. Парламентарий также подчеркнул, что ни Латвия, ни Польша, ни Великобритания, ни другие страны Евросоюза не поддержали такое решение.

«Это выпад авангарда», — заметил Пушков.

Председатель добавил, что страны Евросоюза ждут саммита «нормандской четверки». В переговорах примут участие главы России, Украины, Франции и ФРГ. Они пройдут в Париже 9 декабря.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не отменит ответные меры на санкции Евросоюза.