«Выпад авангарда». Пушков выступил против продления антироссийских санкций
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины. Они хотят продлить антироссийские санкции Евросоюза, сообщила «Экономика сегодня».
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Заявление Пушков сделал на личной странице в Twitter. Он напомнил, что одна из четырех стран, которые призывают продлить действие мер против России, не имеет отношения к санкциям Евросоюза. Парламентарий также подчеркнул, что ни Латвия, ни Польша, ни Великобритания, ни другие страны Евросоюза не поддержали такое решение.
«Это выпад авангарда», — заметил Пушков.
Председатель добавил, что страны Евросоюза ждут саммита «нормандской четверки». В переговорах примут участие главы России, Украины, Франции и ФРГ. Они пройдут в Париже 9 декабря.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не отменит ответные меры на санкции Евросоюза.