В Мариуполе эвакуацией мирного населения занимались только российские военнослужащие. Бойцы доставали людей из подвалов, выносили на руках детей и отдавали голодным свои пайки.

Выбравшаяся из города женщина рассказала RT, что мэр Мариуполя ничего не сделал для того, чтобы как-то помочь его жителям.

«Хочу передать огромный привет мэру Мариуполя, который не включал достойно сирены, который за восемь лет <…> не подготовил ни одного бомбоубежища. Подвалы наши сыпались, рушились. Наш город бросил, оставил людей на целый месяц без продуктов питания, без воды, без детского питания, без света и газа. Мы месяц не видели хлеба», — заявила она.

Людей из Мариуполя, подчеркнула горожанка, выводили и выводят только российские солдаты. Украинские военнослужащие стреляли по мирным жителям.

«Людей достают из подвалов российские солдаты, помогают, кормят, детям голодным дают свои пайки. На руках выносят детей. <…> На весь мир покажите. Эвакуацию всех людей производили русские войска», — подчеркнула жительница Мариуполя.

Она добавила, что ни один украинский военный не выводил жителей подвалов.Вместо этого они прятались в жилых кварталах, школах и садиках. А те украинские военные, которе оказались в плену, заявили, что планировали «закрываться живым мясом» — то есть мирными жителями.

Еще один мужчина отметил, что 85% от всех разрушений в городе лежит на совести украинской армии.