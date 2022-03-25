Выносили детей на руках и отдавали голодным пайки. Жительница Мариуполя рассказал об эвакуации российскими военными
Жительница Мариуполя: из города людей выводили только российские военные
В Мариуполе эвакуацией мирного населения занимались только российские военнослужащие. Бойцы доставали людей из подвалов, выносили на руках детей и отдавали голодным свои пайки.
Выбравшаяся из города женщина рассказала RT, что мэр Мариуполя ничего не сделал для того, чтобы как-то помочь его жителям.
«Хочу передать огромный привет мэру Мариуполя, который не включал достойно сирены, который за восемь лет <…> не подготовил ни одного бомбоубежища. Подвалы наши сыпались, рушились. Наш город бросил, оставил людей на целый месяц без продуктов питания, без воды, без детского питания, без света и газа. Мы месяц не видели хлеба», — заявила она.
Людей из Мариуполя, подчеркнула горожанка, выводили и выводят только российские солдаты. Украинские военнослужащие стреляли по мирным жителям.
«Людей достают из подвалов российские солдаты, помогают, кормят, детям голодным дают свои пайки. На руках выносят детей. <…> На весь мир покажите. Эвакуацию всех людей производили русские войска», — подчеркнула жительница Мариуполя.
Она добавила, что ни один украинский военный не выводил жителей подвалов.Вместо этого они прятались в жилых кварталах, школах и садиках. А те украинские военные, которе оказались в плену, заявили, что планировали «закрываться живым мясом» — то есть мирными жителями.
Еще один мужчина отметил, что 85% от всех разрушений в городе лежит на совести украинской армии.