Мир 03 января 2023, 20:05 Вылившие краску на фасад итальянского сената экоактивисты вышли на свободу Суд выпустил из-под ареста обливших фасад итальянского сената экоактивистов

Читать 360tv в

Участники радикального экологического движения «Последнее поколение», облившие краской фасад здания итальянского сената, вышли из-под ареста. Как сообщило агентство Asna, такое решение принял суд прямого производства Рима.

Прокуратура настаивала, что Давида Ненси, Алессандро Сулис и Лауру Парачини нужно оставить под домашним арестом на время расследования, но судья решил, что молодые люди могут остаться на свободе.

Реклама

Окончательное судебное разбирательство по делу о нанесении ущерба при отягчающих обстоятельствах пройдет 12 мая.

Реклама

В качестве гражданского истца выступит сенат. Вице-президент верхней палаты итальянского парламента Маурицио Гаспарри заявил, что не все сенаторы поддержали решение о наказании вандалов. Он пояснил, что часть парламентариев заявили о полной поддержке экологических акций и отказались принять участие во внеочередном заседании.

«Некоторые любители пятизвездочного отдыха показали, что отели горнолыжного курорта Кортина для них важнее, чем дворец XV века», — подчеркнул Гаспарри.

Как выяснили журналисты, одна из задержанных уже принимала участие в скандальной акции «Последнего поколения». Тогда в римском музее Палаццо Бонапарте экоактивисты облили гороховым супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель».

Во время слушаний молодые люди заявили, что своими акциями они ведут борьбу за свое будущее и требуют перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу.

Акции «Последнего поколения» в 2022 году прокатились по всей Европе. Экоактивисты заблокировали движение транспорта на одной из центральных улиц Берлина, напомнило ИА Nation News. В ходе несанкционированной акции они потребовали начать серьезную борьбу с изменением климата и пообещали, что продолжат перекрывать главные улицы пока власти Германии не начнут действовать.