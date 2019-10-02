Вылетевший из Кишенева в Москву самолет чуть не столкнулся с машинами при взлете

В аэропорту Чикаго взбесилась машина с продуктами. Видео Подробнее

«При вылете самолета, в конце взлетно-посадочной полосы работало три автомобиля технической службы, что является грубым нарушением установленных правил», — сказано в заявлении.

Инцидент произошел днем 30 сентября в кишиневском аэропорту, но стало известно о случившемся только сейчас. Бывший руководитель «MoldATSA» Сорин Стати опубликовал запись разговора пилота Fly оne и диспетчеров, где командир воздушного судна сообщает об оставленной технике на ВПП.

«При взлете диспетчер забыл освободить взлетно-посадочную полосу от спецтранспорта, которые очищали поверхность полосы. Эта процедура выполняется постоянно после определенного количества взлетов и посадок», — рассказал Сорин.

Он пояснил, что такая уборка необходима для безопасности. На полосу могут попадать посторонние предметы, которые собирают, чтобы их не затянуло потоком воздуха в двигатели самолетов.

По предварительным данным, в случившемся виноваты именно сотрудники диспетчерской службы. Сотрудников отстранили от работы до завершения расследования.