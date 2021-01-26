Вылетающих на родину американцев обязали сдать тест на COVID-19

Данное правило распространяется как на иностранцев, так и на граждан США. Исключение сделано для детей до двух лет.

Все авиапассажиры «должны предоставить доказательства отрицательного теста на COVID-19 или доказательства выздоровления от COVID-19 перед посадкой», сказано в сообщении.

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что от въезжающих в Штаты потребуется не только предоставить отрицательный тест на коронавирус, но и пройти карантин из-за новых штаммов.

«Помимо ношения маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест перед полетом и пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал политик.

В сообщении Госдепартамента не говорится о карантине. Однако на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний указано, что пассажирам следует оставаться дома в течение недели.