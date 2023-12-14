Мир 14 декабря 2023, 12:33 Вылет истребителей F-16 с авиабаз НАТО станет сигналом прямой войны с Россией Сенатор Климов: вылет F-16 с баз НАТО станет признаком прямой войны альянса с РФ Unsplash

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Если страны НАТО выпустят со своих авиабаз истребители F-16, это будет означать прямую войну Североатлантического альянса с Россией. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Ленте.ру».

«НАТО таким образом даст сигнал, что он находится в состоянии прямой войны с Российской Федерацией», — сказал Климов.

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Сенатор добавил, что Словакия правильно озаботилась своей безопасностью. Страна признала, что вылеты украинских F-16 с авиабаз НАТО станут красной линией для России — Словакия же хочет «остаться на стороне мира».

Америка и ее союзники ведут себя агрессивно, стремятся к господству и применению военной силы, отмечал ранее глава делегации от России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Поставив Украине истребители F-16, страны НАТО еще больше увязнут в конфликте, предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Военные эксперты предположили, что Россия нанесет сокрушающие удары по авиабазам с самолетами легендарными ракетами «Кинжал» и «Искандер».