Мир 18 августа 2023, 03:07 «Вылавливают и насильно призывают». Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове Глава ВГА Ганчев: украинские власти усилили мобилизацию в Харькове РИА «Новости»

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Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев сообщил, что по информации, полученной от жителей Харькова, в городе усилили мобилизационные мероприятия. Хотя горожан призывали и раньше, сейчас, по словам чиновника, берут всех подряд.

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«Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы», — рассказал Ганчев.

Кроме того, по словам чиновника, украинские власти устраивают репрессии против горожан за связи с российской стороной.

«Любой российский номер в телефонной книге сразу вызывает агрессию, и они подвергаются репрессиям», — объяснил чиновник.

Глава ВГА сообщил, что российские войска медленно, но уверенно продвигаются к Купянску. При этом ВСУ стараются контратаковать, подтягивая резервы. По мнению Ганчева, недавно мобилизованные солдаты готовы сдаться российским вооруженным силам.

В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в связи с коррупционными скандалами в этой сфере.