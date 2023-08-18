18 августа 2023, 03:07
«Вылавливают и насильно призывают». Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове
Глава ВГА Ганчев: украинские власти усилили мобилизацию в Харькове
Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев сообщил, что по информации, полученной от жителей Харькова, в городе усилили мобилизационные мероприятия. Хотя горожан призывали и раньше, сейчас, по словам чиновника, берут всех подряд.
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«Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы», — рассказал Ганчев.
Кроме того, по словам чиновника, украинские власти устраивают репрессии против горожан за связи с российской стороной.
«Любой российский номер в телефонной книге сразу вызывает агрессию, и они подвергаются репрессиям», — объяснил чиновник.
Глава ВГА сообщил, что российские войска медленно, но уверенно продвигаются к Купянску. При этом ВСУ стараются контратаковать, подтягивая резервы. По мнению Ганчева, недавно мобилизованные солдаты готовы сдаться российским вооруженным силам.
В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в связи с коррупционными скандалами в этой сфере.
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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