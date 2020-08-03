Выявлены новые факторы, снижающие риск деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, связанного с развитием слабоумия в пожилом возрасте. Специалисты пытались найти факторы, которые повышают или понижают риск развития старческой деменции.

Исследователи в 2017 году уже выяснили, что способствуют развитию слабоумия в пожилом возрасте девять факторов. Их перечислил журнал Lancet. Это — низкий уровень образования, повышенное давление, нарушения слуха, курение, ожирение, депрессия, недостаток физической активности, диабет, недостаток общения. Теперь же ученые назвали еще три причины деменции — чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга и загрязненный воздух.

Избежать развития тяжелого заболевания можно, если поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба, не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости, воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное, выбирать более экологически чистые места для проживания, избегать травм головы, снизить потребление алкоголя, часто гулять и в меру нагружать себя физически и сбросить вес.

Соблюдение этих правил поможет снизить угрозу заболевания на 40%.

В конце июня ученые из этого де колледжа сообщили, что лишний вес на 30% повышает вероятность развития старческого слабоумия.