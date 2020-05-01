Выявлена смертельная аномалия, развивающаяся при коронавирусе

Существенная часть зараженных коронавирусом нового типа умирает из-за аномального свертывания крови. Это заметили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.

Согласно их исследования, размещенного на портале Eurekalert, в легких пациентов образуются сотни тромбов именно из-за аномального свертывание крови при тяжелой форме COVID-19. Все это значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Ранее врач рассказала о том, что большинство пациентов с 2019-nСоV в реанимации являются людьми с весом более ста килограмм, при этом возраст разный — от 20 до 80 лет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных во всех странах достигло 3,2 миллиона человек, около 233 тысячи погибли. В некоторых странах вспышка коронавируса уже прошла свой пик.