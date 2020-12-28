«Британский» штамм подбирается к России. Его нашли уже в Финляндии

Депздрав региона занялся отслеживанием контактов зараженного. Таким образом надеются остановить распространение вируса-мутанта.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил о новом штамме, который оказался заразнее своих предшественников на 50–70%. 26 декабря он уже был обнаружен в Швеции.

Из-за нового штамма многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией и ЮАР, где нашли такой же агрессивный вид вируса.

Ведомство здравоохранения и социального благополучия THL Финляндии попросило своих граждан, кто приехал в страну 7 декабря или позже, сдать тест на коронавирус. Это касается и тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.