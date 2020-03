Выявлен новый симптом COVID-19. Запасы туалетной бумаги могут пригодиться

Самыми распространенными симптомами коронавируса являются высокая температура и боль в горле. Однако ученые заявили, что нарушение пищеварения — это тоже возможный признак заражения.

К такому выводу пришли медики, проведя два исследования. Их результаты появились в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Первая работа базируется на наблюдениях в трех больницах Уханя, с которого и началось распространение COVID-19. Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом за период с 18 января по 28 февраля. Половина людей жаловалась на диарею или полное отсутствие аппетита. Менее распространенными симптомами были боли в животе, тошнота и рвота.

Исследование показало, что у пациентов с такой симптоматикой вирус проявлялся медленнее, чем у тех, кого госпитализировали с респираторными симптомами. При этом люди с первоначальными пищеварительными проблемами дольше находились в больнице и выздоровление у них проходило сложнее.

Во второй работе специалисты из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке резюмировали важную для гастроэнтерологов информацию о пациентах с хроническими нарушениями пищеварения, у которых подозревали коронавирус.

Ученые подчеркнули, что особое внимание нужно уделять больным с воспалительными заболеваниями кишечника, которые пьют иммуносупрессивные препараты. Такие пациенты не должны отказываться от своего обычного лечения из-за угрозы COVID-19. Ведь риск возникновения кишечной инфекции намного выше возможности заразиться коронавирусом. Эти люди должны более строго подходить к вопросу карантина.

Исследователи рассказали, что во времена вспышки коронавируса SARS, который вызывает атипичную пневмонию, у четверти заболевших диарея была одним из главных симптомов.

Общее число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 227 тысяч. В России, по последней информации, вирус подхватили 199 человек.