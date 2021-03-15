Новый штамм коронавируса выявили на Украине

Украинские специалисты выявили новый штамм коронавируса. Зафиксированная мутация содержит признаки «британского» варианта патогена, а также другие особенности. Об этом сообщил глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Рубан напомнил, что в мире насчитывается пять подтвержденных штаммов коронавируса: «британский», «испанский», «южноафриканский» и «бразильский». Новую мутацию выявили в Черновицкой области сотрудники Института эпидемиологии имени Громашевского.

«То, что выявили на Буковине — это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с СOVID-19. Он имеет признаки „британского“ штамма, который является модификацией „южноафриканского“ и „бразильского“. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», — процитировало главу ведомства украинское издание «Вести».

По словам Рубана, неприятными признаками нового штамма являются быстрое распространение, агрессивность и «молодость». Он отметил, что специалисты выявили мутация две недели назад и уже сообщили об этом в ВОЗ.