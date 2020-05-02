Выявлен новый способ передачи коронавируса

Коронавирус может проникать в клетки кишечника и размножаться там. Передаваться инфекция может не только воздушно-капельным путем, но и другим способом.

Как сообщил портал Eurekaert со ссылкой на нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, клетки кишечника моментально заражаются коронавирусом.

После этого число инфицированных клеток в этом органе человека начинает стремительно увеличиваться. Врачи отметили, что у многих заразившихся есть такие симптомы, как тошнота и диарея. Это говорит о том, что 2019-nCoV распространяется посредством грязных рук.

За минувшие сутки российские медики зафиксировали рекордный прирост числа заразившихся. Инфекцию подхватили еще 9623 человека. Всего в России 124 054 инфицированных. Жертвами COVID-19 стали 1 222 жителя.

С момента вспышки коронавируса в китайском Ухане в конце 2019 года 2019-nCoV поразил более 3,3 миллиона жителей Земли.