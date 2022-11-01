Выигравший в лотерею китаец решил скрыть победу от жены и детей | 360°

Мир 01 ноября 2022, 15:34 Выигравший в лотерею китаец решил скрыть победу от жены и детей Выигравший в лотерею китаец почти два миллиарда рублей решил скрыть победу от жены и детей piqsels

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Житель одной из южных провинций Китая выиграл с помощью лотереи 219 миллионов юаней (почти два миллиарда рублей — прим. ред.). Однако данный факт он скрыл от своей семьи. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Известно, что счастливчик купил 40 лотерейных билетов, на них он в общем потратил около 80 юаней (примерно 700 рублей — прим. ред.). Он вписал в каждый квиток одинаковую комбинацию. Каждый билет в итоге принес «мистеру Ли» миллионы.

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Он пришел за выигрышем в маске и ростовом костюме. Мужчина представился как «Мистер Ли». По его словам, он не расскажет о богатстве своей супруге и детям.

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«Я переживаю, что они станут высокомерными и ленивыми из-за этого», — сказал он.

«Мистер Ли» пожертвовал пять миллионов юаней на благотворительность. Его выигрыш после этого и уплаты налогов составил 43 миллиона юаней (примерно 365 миллионов рублей — прим. ред.).