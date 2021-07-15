Выигравшего суд у Зеленского судью КСУ вызвали в прокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Ранее он выиграл дело по отмене указа самого президента.

Адвокат судьи Ростислав Кравец напомнил сайту «Страна.ua», что уголовное дело касается решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года. Тогда КСУ признал незаконной одну из норм об уголовной ответственности для чиновников, если их декларирование имущества окажется недостоверным. На это решение резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав его «угрозой национальной безопасности».

Украинский лидер 23 марта отменил указ о назначении Тупицкого и его коллеги Касминина судьями КС. Александр Тупицкий оспорил свое отстранение от должности. В среду 14 июля стало известно, что ему удалось выиграть дело. Верховный суд признал отстранение указом Зеленского незаконным. Профессиональные поступки Тупицкого, говорилось в вердикте, не могут быть основанием для подобного акта со стороны президента.

Теперь Тупицкого вызывают в прокуратуру для вручения подозрения.

У решения КСУ об ответственности чиновников на Украине сразу же появилось много противников. Они даже проводили у его здания митинги, на которые приносили самодельные виселицы.