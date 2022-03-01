Вучич предложил авторам запрета RT и Sputnik в Сербии сначала выиграть выборы

Авторам инициативы запретить вещание RT и Sputnik в Сербии сначала нужно выиграть выборы, чтобы диктовать свои условия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич. Так он прокомментировал заявление сотрудников прозападных сербских СМИ.

Глава государства заявил, что авторы подобных заявлений готовы запретить все средства массовой информации, чьи слова отличаются от их собственных.

«Когда они говорят, что нужна свобода СМИ, они думают, что это свобода только для них, чтобы только они существовали», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич отметил, что люди все это видят и смогут 3 апреля на президентских и парламентских выборах высказать свое мнение.

«Посмотрим, кто победит — их единодушие или честная демократическая Сербия», — подчеркнул глава государства.

Вучич отметил, что сейчас Сербия оказалась под огромным давлением со стороны стран Запада из-за ситуации на Украине. Он отметил, что поддерживает территориальную целостность всех стран и отказывается от введения любых санкций.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза ввести санкции против телеканала RT и информационного агентства Sputnik из-за ситуации на Украине. Ограничения предусматривают полный запрет на распространение материалов СМИ.

В конце декабря германский регулятор закрыл спутниковое вещание RT DE, обвинив телеканал в том, что он вещал без лицензии. Редакция напомнила, что вела работу по разрешительному документу, который получила в Сербии. Европейская концепция о трансграничном телевидении не требует получать дополнительные разрешения для вещания в странах Европы.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины в ответ на просьбу о помощи глав республик Донбасса. В Министерстве обороны России заявили, что наносят удары по военной инфраструктуре соседнего государства.