    23 января 2020, 13:57

    «Выиграть не получится». Глава РУСАДА прокомментировал ситуацию с допингом

    Дарья Морозова

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановила лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал НСН случившееся.

    «На самом деле, ее могли и раньше лишить, потому что последняя ситуация с изменением баз данных говорит о том, что у WADA нет уверенности в сохранности проб и баз данных», — рассказал он.

    Также он добавил, что «это никак не отразится на работе по тестированию, на правах спортсменов, на вопросах доказывания или защиты».

    О судах, связанных с санкциями WADA и манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, Ганус сказал, что это бесперспективно.

    «Я считаю, что это не совсем эффективное решение, просто оттягиваем время. Выиграть его не получится», — заключил он.