«Выиграть не получится». Глава РУСАДА прокомментировал ситуацию с допингом

«На самом деле, ее могли и раньше лишить, потому что последняя ситуация с изменением баз данных говорит о том, что у WADA нет уверенности в сохранности проб и баз данных», — рассказал он.

Также он добавил, что «это никак не отразится на работе по тестированию, на правах спортсменов, на вопросах доказывания или защиты».

О судах, связанных с санкциями WADA и манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, Ганус сказал, что это бесперспективно.

«Я считаю, что это не совсем эффективное решение, просто оттягиваем время. Выиграть его не получится», — заключил он.