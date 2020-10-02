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    02 октября 2020, 08:55

    Выходцы из России потребовали убрать провокационный баннер о русском языке в Нью-Йорке

    Андрей Иванов

    Провокационный баннер о русском языке, который вывесила компания Manhattan Mini Storage на своем здании, возмутил Конгресс русских американцев (CRA). Его потребовали убрать. Об этом РИА «Новости» рассказала организации Наталья Сабельник.
    Выходцы из России потребовали убрать провокационный баннер о русском языке в Нью-Йорке

    Надпись на баннере гласит: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По словам Сабельник, авторы этой фразы могли зашифровать мысль, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы.

    Глава CRA заявила об этнической дискриминации русскоязычных жителей Соединенных Штатов. Конгресс отправил Manhattan Mini Storage письмо с требованием убрать этот провокационный лозунг.

    «Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — пояснила ситуацию Сабельник.

    На днях государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году и на промежуточные в 2018 году. По его словам, в этот раз Москва так делать не будет — выборы будут безопасными и защищенными.

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