Надпись на баннере гласит: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По словам Сабельник, авторы этой фразы могли зашифровать мысль, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы.

Глава CRA заявила об этнической дискриминации русскоязычных жителей Соединенных Штатов. Конгресс отправил Manhattan Mini Storage письмо с требованием убрать этот провокационный лозунг.

«Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — пояснила ситуацию Сабельник.

На днях государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году и на промежуточные в 2018 году. По его словам, в этот раз Москва так делать не будет — выборы будут безопасными и защищенными.