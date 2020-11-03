Выходцев из Северного Кавказа и Балканских стран задержали в Австрии после теракта

«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», — заявил российский дипломат.

Ранее посол сообщил, что среди раненных во время теракта в Вене нет граждан России, уточняет РИА ФАН.

Теракт в Вене произошел 2 ноября. По последним данным, погибли четыре человека, 14 пострадали, в том числе сотрудники полиции. Предварительно, стрелков было двое, одного сотрудники полиции нейтрализовали. Первая атака произошла у главной синагоги города, после стрельбу вели еще в пяти людных местах центра.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаках, а также пожелал выздоровления раненным. Тем временем власти Германии решили усилить охрану на границе с Австрией после теракта.