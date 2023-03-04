Мир 04 марта 2023, 21:39 Выходка комика закроет выезд мужчинам из Украины Минкульт Украины призвал ужесточить процедуру выезда мужчин за границу из-за комика Щегеля РИА «Новости»

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Министерство культуры Украины призвало ужесточить процедуру выезда за границу мужчин, годных к службе в армии. Это произошло из-за ситуации со стендап-комиком, который уехал и не захотел возвращаться в страну для участия в боевых действиях. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«Министерство культуры и информационной политики подготовило и предоставило на утверждение КМУ (кабинету министров Украины — прим. ред.) более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста», — указано в сообщении ведомства.

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Во избежание повторения подобных ситуаций Минкульт совместно с правоохранителями намерен инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в страну мужчин призывного возраста.

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На такой шаг министерство пошло из-за комика Андрея Щегеля. Он был в числе группы, которой предоставили временное разрешение выехать из Украины. Как уточнило украинское издание «Страна.ua», комик уехал от мобилизации в Турцию.

В конце февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что страна при необходимости способна мобилизовать еще большее число украинцев в зону боевых действий.