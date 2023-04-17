Мир 17 апреля 2023, 04:24 Выходка главы Минобороны Украины Резникова разозлила турков Читатели 23Derece отчитали Резникова за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения РИА «Новости»

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Жители Турции возмутились выходкой главы Минобороны Украины Алексея Резникова, сравнившего потери ВСУ с числом жертв землетрясения. Читатели турецкого портала 23Derece назвали в Twitter издания украинского министра «тупицей» и удивились, почему он еще не уволился, отметило РИА «Новости».

Поводом для критики стало интервью Резникова испанской газете La Razon, которую перепечатал турецкий портал. Глава Минобороны Украины зачем-то заявил, что потери ВСУ «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции».

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Люди сочли такое сравнение издевательством, насмешкой и увязали его с недалеким интеллектом украинского министра. «Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?», «Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится», «Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица», возмутились пользователи.

И пока одни недоумевали, как можно было увязать две совершенно разные темы, другие прямо обвинили Резникова в цинизме. «Каким-то образом им удалось снова связать этот вопрос с нами», «Глупые замечания, звучат как насмешка», «Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто сражается при помощи танков и винтовок?», написали в комментариях люди.

Нашлись и те, кто упрекнул главу Минобороны Украины во вранье. «Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы сражаться», «И он все еще не подал в отставку!», писали пользователи.

Серия землетрясений в Турции произошла в начале февраля. В результате природного катаклизма, по официальным данным, погибли почти 50 тысяч человек.