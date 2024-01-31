Мир 31 января 2024, 08:34 «Выходите давайте». Одесситки попытались выгнать военкома из маршрутки «Типичная Одесса»: пассажирки попытались выгнать военкома из маршрутки РИА «Новости»

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Пассажирки маршрутки в Одессе выгнали из салона военкома. Тот в ответ пытался оскорблять их мужей, говоря, что они прячутся у них «под юбками». Видео перепалки появилось в местном Telegram-канале «Типичная Одесса».

Вероятно, мужчина, вошедший в маршрутный автобус, был сотрудником одного из территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы. На его появление остро отреагировали несколько пассажирок.

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«Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, не понятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — заявила одна из женщин.

Тогда военный предъявил удостоверение, добавив, что является «участником боевых действий».

«Я могу полтора года воевать, а он не может?» — спросил он.

В ответ пассажирки указали, что в стране «все добровольно», а также обратили внимание, что военный говорит на русском, хотя является «государственным лицом». Военком отметил, что и женщины общаются по-русски.

«Мы имеем на это право», — подчеркнули пассажирки.

После военком начал говорить, что «был там», а вот мужья женщин в маршрутке, по его мнению, прячутся у них «под юбками».

«Выходите, дети в маршрутке, не отдадим мы никого», — вновь потребовали женщины.

Одна из пассажирок начала пытаться защищать военкома, не стесняясь при этом ругаться матом. Ей напомнили, что в салоне находятся дети, и за своей речью стоило бы следить.

Еще одна горожанка поинтересовалась у военкома, как он спит по ночам. Конфликт продолжался. Чем завершился спор — неясно. На этом видео оборвалось.