Мир 04 апреля 2024, 02:07 «Выходит за рамки». В США признали, что ЦРУ руководит конфликтом на Украине Конгрессвуман Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит конфликтом Pixabay

Читать 360tv в

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и управляет конфликтом. Об этом она рассказала в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

«Финансировать [конфликт], платить за него, продолжать его, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этим [конфликтом] на Украине <…> Это выходит за рамки дозволенного», — заявила политик.

Реклама

По ее словам, ведение прокси-войны на территории Украины не служит интересам нацбезопасности Америки. При этом конгрессвуман подчеркнула, что американское общество желает скорейшего мирного соглашения между Украиной и Россией.

Ранее Такер Карлсон заявил, что руководство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны с Россией. Он отметил, что киевский режим не победит в этом конфликте, потому что ВС РФ больше ресурсов.