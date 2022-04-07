«Выходит, москали ничего не щепали». Переговоры СБУ раскрыли правду о мародерствах на Украине

Российских военных пытались обвинять в мародерствах на Украине, причем каждый раз грабежи случались в населенных пунктах, когда там уже не было войск РФ. Но на Украине знают правду. В распоряжении российских ведомств появились записи переговоров сотрудников СБУ. Они доказывают, что дома украинцев обчищали бойцы теробороны, заходившие в села вслед за ВСУ.

В разговоре фигурирует некий Сергей Анатольевич и человек, который называет себя «Лесогор». Первый докладывает Лесогору о ситуации в селе Кухари в Киевской области. Он поставил в известность, что после того, как из села вышли российские военные, подразделения ВСУ направились дальше, и в Кухари зашли бойцы территориальной обороны. И с 24 марта по 3 апреля, все эти дни они занимались мародерством.

«Зашла тероборона и все это время они занимались мародерством. Разграбили все что можно. Повыбивали двери, повыбивали все. Сейфы пооткрывали, позабирали машины. Позабивали машины всем добром и все вывезли на фиг. Выходит, москали ничего не щепали, а наши зашли и полностью разграбили», — сказал Сергей.

Он добавил, что полицию уже поставили в известность. Под чьим руководством заходила тероборона, сотрудникам СБУ неизвестно. В разговоре упоминает некий Смалин. Сергею так и передали, что грабежами занималась его тероборона.

В Кухарях обчистили все дома до единого.

«По всем хатам прошли», — сказал Сергей.