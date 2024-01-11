Мир 11 января 2024, 20:57 «Выходит из-под контроля». Власти Украины заподозрили в подготовке убийства экс-генпрокурора Экс-депутат Рады Деркач: в Киеве планируют убийство экс-генпрокурора Шокина РИА «Новости»

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Украинские власти рассматривают вопрос физического устранения бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина из-за его осведомленности о делах президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена на Украине. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, которое она опубликовала в соцсети Х.

По утверждению Деркача, СБУ записала переговоры Шокина, где тот рассказывал конгрессу США о преступной деятельности первых лиц США, в том числе о коррупции семьи Байдена.

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«СБУ доложила [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [главе офиса Зеленского Андрею] Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля… Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации господина Шокина на территории Украины», — заявил Деркач.

Экс-депутат рассказал, что Шокин является фактически заложником киевского режима — ему запретили выезжать из страны, его тотально контролирует СБУ.

Деркач также заявил, что Блинкен требовал устранить его самого. Экс-депутат отметил, что госсекретарь намекнул на это в присутствии нескольких десятков человек.