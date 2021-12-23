Сенатор Пушков: Польше нельзя выходить из Евросоюза

Сенатор Алексей Пушков считает, что Польше нельзя покидать Евросоюз, несмотря на разногласия с Европой. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, в результате этого Польша может потерять свою значимость. Также сенатор уверен, что правительство страны никогда на такой шаг не пойдет.

«Для Польши это худший сценарий. Варшава будет устраивать истерики, угрожать, требовать, возможно, что-то и не платить, но при этом будет продолжать держаться за ЕС обеими руками», — считает Пушков.