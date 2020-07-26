Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

В поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте подозревают 39-летнего волонтера, который отвечал за открытие и закрытие дверей храма. Мужчину взяли под стражу утром 25 июля. По словам прокурора Пьера Сенне, он сначала отпирался, но под давлением неопровержимых фактов признался в том, что натворил. Он рассказал, что поджег собор в трех местах.

«Он сотрудничал со следствием и сейчас искренне во всем раскаивается», — приводит издание слова адвоката подозреваемого Мэтра Шабера.

Если волонтера признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. Бывший ректор собора Юбер Шампенуа рассказал, что знает этого мужчину несколько лет. Он выходец из Руанды. За все время, сколько мужчина трудился в соборе волонтером, к нему не было никаких нареканий.

Собор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Пожар, который продолжался несколько часов, уничтожил большой орган. Прокуроры заподозрили умышленный поджог и по горячим следам задержали этого волонтера. Позже его отпустили, а 25 июля задержали повторно.