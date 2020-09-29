Выходец из России подал в суд за издевательства в британской армии из-за его происхождения

Британский военнослужащий Глеб Стешов подал в суд на Министерство обороны королевства из-за издевательств. По его словам, он подвергался унижениям из-за своего русского происхождения.

Стешов вместе с семьей перебрался в Великобританию 20 лет назад, пишет The Telegraph. Тогда будущему военнослужащему страны было всего 13 лет. Молодой человек заявил, что решил пойти на службу в Великобритании из-за «чрезмерной благодарности» стране. Но позже он пожаловался на издевательства.

Военнослужащий заявил, что его заставляли петь русские песни перед старшими по званию. Более того, Стешова постоянно унижали, у него интересовались, почему он не поехал служить в Россию. Молодой человек утверждает, что ему не позволили стать переводчиком в Разведывательном корпусе. Причиной этому стали опасения британцев, что Стешов будет российским шпионом.

По словам военнослужащего, Минобороны страны якобы подстроило все так, чтобы он сначала не смог пройти тест по русскому языку, а потом провалил экзамен по английскому.

В итоге Стешов подал в суд на военное ведомство. В свою очередь, Министерство обороны Великобритании опровергает все заявления молодого человека.