Выходец из России поборется за пост мэра Нью-Йорка

В мэры Нью-Йорка решил баллотироваться живущий в США выходец из России. Виталий Филипченко намерен научить город грамотно использовать бюджетные средства.

Филипченко рассказал РИА «Новости», что владеет компанией по грузовым перевозкам, постоянно в разъездах и «видит проблемы».

В Нью-Йорке, по его словам, дорожное покрытие на новое меняют через два-три года. Подобные действия Филипченко назвал воровством из бюджета.

«То есть какие-то корпорации заинтересованы. Зачем тратить такие деньги. Одни из самых дорогих расходов — это дороги, это очень дорогой объект», — пояснил мужчина.

Баллотироваться в мэры он решил и для того, чтобы разрушить некоторые стереотипы о мигрантах. Якобы кроме бизнеса, квартиры и яхты им не на что надеяться.

«Потому что как бы мигранты — второй класс, <…> не лезьте и никуда не суйтесь. И я <…> первый как бы решился вступиться в такую борьбу, скажем, первый, но не последний. Вот основная причина», — подчеркнул Филипченко.

Приоритетным направлением своей деятельности как мэра он назвал ремонт и строительство дорог, которые в несколько раз хуже, чем в других штатах. Выходец из России также намерен решать вопросы доступного жилья и образования.

Виталий Филипченко планирует принять участие в выборах как независимый кандидат. Он вырос в Сибири и в США приехал более 10 лет назад, женат на американке.

Предварительные выборы должны состояться 22 июня, а всеобщие — 2 ноября. Во главе Нью-Йорка сейчас стоит демократ Билл Де Блазио.