Мир 24 ноября 2023, 02:27 «Выхода нет». Экономист рассказал о главной ошибке Украины Экономист Вернивский: аграрная модель экономики заведет Украину в тупик Freepik

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Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор заведет страну в тупик. Такое мнение выразил украинский экономист Павел Вернивский в статье для издания «Фокус.UA».

По мнению экономиста, сделав ставку на аграрный сектор, Украина пытается повторить путь Аргентины. Только путь этот — многолетнее хождение по кругу. Разные политические силы сменяют друг друга, но страна стоит на месте, потому что политики не меняют структуру экономики.

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«В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», — заявил Вернивский.

Проблема аграрной экономики в том, что она не может обеспечить расходы государства. В результате страна оказывается в долгах, которые не может погасить.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что перевод украинской экономики на военные рельсы полностью разрушит страну. По его мнению, в такой ситуации резко упадет потребление, закроются кафе, магазины и предприятия сферы услуг, в государственный бюджет перестанут поступать налоги.